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50 минут назад

Первый политик-трансгендер в России рассказала о целях партии

Юрист и первый российский политик-трансгендер, глава алтайского отделения «Гражданской инициативы» Юлия Алёшина назвала целями партии восстановление свободных прямых выборов губернаторов и мэров, перевод армии на контрактную основу и запрет на цензуру СМИ. Кроме того, она назвала необходимым удерживать инфляцию на низком уровне через демонополизации экономики. Алёшина также объяснила, что претензии насчёт пропаганды ЛГБТ к ней не относятся, так как гендерная идентичность — это не ориентация, сообщает «Сиб.фм».

Первый политик-трансгендер в России рассказала о целях партии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В последней версии МКБ (Международная классификация болезней — ред. NEWS.ru) «транссексуализм» относится к гендерному несоответствию. Оно отнесено в раздел проблем, связанных с сексом, а не с психикой. Нужно разграничивать: есть болезни, а есть проблемы, связанные со здоровьем. <...> Соответственно, ограничений никаких нет, а какие могут быть? Психические заболевания у меня отсутствуют, паспорт соответствует внешности, — сказала Алёшина.

Она рассказала, что для «Гражданской инициативы» важно добиться запрета цензуры в СМИ и отменить нормы о досудебных блокировках сайтов; ликвидировать Росгвардию и объединить её с системой ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; обеспечить поддержку малого бизнеса. Алёшина считает, что нужно расширить выборность судей и ратифицировать Международную конвенцию по борьбе с коррупцией, а также выделять на здравоохранение не менее 6% ВВП.

На вопрос о том, в какой стране бы он побывала, Алёшина назвала Германию, чья «парламентская система нам очень подходит» и Англию, потому что нравится её парламентская монархия, которую не смогла построить Россия.

Ранее Юлия Алёшина заявила, что не исключает планов пойти в Госдуму, но только по тому округу, где будет баллотироваться депутат Виталий Милонов. Он же заявил, что региональное отделение партии «Гражданская инициатива» в Алтайском крае следует распустить.

Политика,Юлия Алешина,Виталий Милонов,Росгвардия,Госдума,
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