Матвиенко примет участие в акции "Елка желаний"

Как подчеркнули в пресс-службе, Матвиенко сняла с елки два шара. "Она как сенатор от Санкт-Петербурга исполнит желания детей из города на Неве. 7-летняя Софья Макарова загадала набор конструктора из серии "Пряничный домик", а 13-летний Максим Андреев мечтает побывать в роли машиниста электропоезда. Председатель Совета Федерации обещала связаться с ребятами и узнать об их впечатлениях от подарков", - добавили в пресс-службе.

Акция "Елка желаний" стартовала 15 ноября. На специальных новогодних елках закрепляют шары и открытки с пожеланиями на Новый год, которые могут оставлять дети-сироты и дети от 3 до 17 лет, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья от 3 до 17 лет и взрослые от 60 лет и старше. Также участие в акции могут принять дети от 3 до 17 лет, проживающие в семьях с доходом ниже прожиточного минимума, дети от 3 до 17 лет и взрослые от 60 лет с состоянием здоровья, угрожающим жизни.