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50 минут назад

Матвиенко примет участие в акции "Елка желаний"

Благотворительная предновогодняя акция "Елка желаний" стартовала во вторник в Совете Федерации, спикер верхней палаты Валентина Матвиенко решила исполнить мечты двоих детей из Санкт-Петербурга. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе СФ.

Матвиенко примет участие в акции "Елка желаний"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко открыла в верхней палате парламента акцию "Елка желаний". Сенаторы второй год подряд присоединяются к этому проекту президентской платформы "Россия - страна возможностей". Из каждого региона страны дети, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, прислали свои новогодние желания", - отметили в пресс-службе.

Как подчеркнули в пресс-службе, Матвиенко сняла с елки два шара. "Она как сенатор от Санкт-Петербурга исполнит желания детей из города на Неве. 7-летняя Софья Макарова загадала набор конструктора из серии "Пряничный домик", а 13-летний Максим Андреев мечтает побывать в роли машиниста электропоезда. Председатель Совета Федерации обещала связаться с ребятами и узнать об их впечатлениях от подарков", - добавили в пресс-службе.

В открытии благотворительной акции приняли участие первый заместитель председателя СФ Андрей Яцкин, а также вице-спикеры Совфеда Николай Журавлев, Галина Карелова, Константин Косачев. Каждый снял шар-открытку с новогодним пожеланием.

Акция "Елка желаний" стартовала 15 ноября. На специальных новогодних елках закрепляют шары и открытки с пожеланиями на Новый год, которые могут оставлять дети-сироты и дети от 3 до 17 лет, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья от 3 до 17 лет и взрослые от 60 лет и старше. Также участие в акции могут принять дети от 3 до 17 лет, проживающие в семьях с доходом ниже прожиточного минимума, дети от 3 до 17 лет и взрослые от 60 лет с состоянием здоровья, угрожающим жизни.

Политика,Андрей Яцкин,Николай Журавлев,Максим Андреев,Галина Карелова,Константин Косачев,Валентина Матвиенко,Совет Федерации,
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