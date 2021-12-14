Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким умершего накануне режиссёра, сценариста, народного артиста России Сергея Соловьёва . Он заявил, что добрая память о столь ярком, неординарном человеке и настоящем мастере навсегда сохранится в сердцах почитателей его дарования. Об этом сказано в телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля.

О смерти режиссёра фильмов «Асса» и «Сто дней после детства» Сергея Соловьёва стало известно в понедельник, 13 декабря. Как сообщили во Всероссийском государственном институте кинематографии, причиной смерти режиссёра стали проблемы с сердцем. СМИ ещё в январе сообщали о срочной госпитализации Соловьёва с диагнозом ишемический инсульт. Однако бывшая жена кинодеятеля Татьяна Друбич опровергла эту информацию и заявила, что он лежал в больнице «по пустяковой причине», а в реанимацию попал из-за высокой температуры.