Япония выразила России протест

Правительство Японии выразило России протест из-за учебных стрельб, которые, по данным японской стороны, с 16 декабря проводятся в водах близ острова Кунашир. Об этом в четверг сообщило агентство Kyodo .

"[Стрельбы] связаны с усилением [российского] военного присутствия на четырех северных островах (так в Японии называют южные Курильские острова - прим. ТАСС ), что противоречит японской позиции", - приводит агентство слова формулировки протеста.

Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов.