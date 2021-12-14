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34 минуты назад

В Совфеде одобрили «обнуление» губернаторских сроков

Норму об «обнулении» губернаторских сроков, позволяющую главам регионов России баллотироваться более чем на два срока, одобрили в Конституционном комитете Совета Федерации. Согласно законопроекту, главам регионов также запрещается именоваться президентами, сообщает ТАСС.

В Совфеде одобрили «обнуление» губернаторских сроков
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

Документ устанавливает единый срок полномочий глав регионов, отменяет запрет на прeбывание в этой должности более двух сроков подряд, а также определяет общий порядок и принципы работы региональных властей. Закон будет расcмотрен сенаторами 15 декабря, сообщает агентство.

Законодательство в этой части приводится в соответствие с Конституцией России. Закрепляется, что федеральные органы власти, органы власти регионов и местного самоуправления «в их совокупности входят в единую систему публичной власти», их согласованное функционирование и взаимодействие обеспечиваeт президент.

Также закрепляется наименование должности высшего должностного лица региона как «глава». Однако отмечается, что с учётом исторических, национальных и других традиций отдельных регионов он может именоваться по-другому, но не «президент».

Ранее сообщалось, что поправками ко второму чтению уточняется, что глава региона получает право вынести предупреждение, сделать выговор или досрочно прекратить полномочия глав муниципальных образований по аналогии с полномочиями президента РФ в отношении высших должностных лиц субъектов.

Первое чтение законопроекта прошло в Госдуме 9 ноября. Большинством голосов он был принят. Против выступили шесть депутатов Государственной думы от Татарстана, который является единственным регионом России, где глава именуется президентом.

Политика,Конституционный комитет Госдумы,Совет Федерации,Госдума,ИТАР-ТАСС,
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