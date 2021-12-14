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59 минут назад

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Соловьева

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста РФ, режиссера и сценариста Сергея Соловьева, который умер в понедельник на 78-м году жизни. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Путин выразил соболезнования близким Сергея Соловьева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сергей Соловьев был замечательным кинорежиссером, наделенным безграничным талантом и особой творческой свободой. Его глубокие, самобытные работы обогатили палитру отечественного кинематографа, стали поистине легендарными символами эпохи", - отметил он.

Президент добавил, что добрая память о Соловьеве сохранится в сердцах его близких, друзей и коллег, а также учеников.

Политика,Сергей Соловьев,Владимир Путин,ИТАР-ТАСС,
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