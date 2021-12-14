В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 73.47EUR 82.83
Войти в почту
39 минут назад

Володин: коллективный иммунитет депутатов Госдумы достиг 95%

Коллективный иммунитет депутатов Госдумы к коронавирусу составляет 95%, сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

Володин: коллективный иммунитет депутатов Госдумы достиг 95%
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Коллективный иммунитет депутатов Государственной думы — 95%. За неделю заболевших нет», — цитирует ТАСС Володина.

По его словам, по уровню коллективного иммунитета лидирует фракция ЛДПР, в ней у всех депутатов есть антитела.

Второе место занимает «Единая Россия» — 99%.

7 декабря Вячеслав Володин заявил, что депутаты и сотрудники аппарата Госдумы смогут приходить в здание нижней палаты парламента без QR-кодов, так как коллективный иммунитет первых — 94%, а вторых — 99%.

Политика,Вячеслав Володин,ЛДПР,Единая Россия,Госдума,ИТАР-ТАСС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители