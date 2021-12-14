«Бомба замедленного действия»: Россия заблокировала резолюцию ООН

На заседании Совбеза ООН Россия наложила вето на резолюцию, в которой изменение климата рассматривалось как угроза международной безопасности. Документ предложили Ирландия и Нигер, соавторами выступили ещё 113 стран. Инициатива предлагала ООН учитывать в своей работе дестабилизирующее воздействие климата на ситуацию с безопасностью в отдальных регионах. Посол России при ООН Василий Небензя назвал резолюцию «бомбой замедленного действия».

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Резолюция также требовала от генсека ООН оценивать риски безопасности, связанные с климатическими изменениями и предлагать меры по устранению этих рисков в конкретных горячих точках, сообщило Associated Press.

Проект документа поддержали 12 из 15 членов Совбеза. Против помимо России выступила Индия, которая не обладает правом вето, а Китай воздержался.

Ранее Совет Безопасности принимал резолюции, в которых упоминаются дестабилизирующие последствия глобального потепления в конкретных регионах, в том числе в африканских странах и Ираке. Отклонённый Россией документ мог быть первым, в котором изменение климата рассматривалось бы как отдельная проблема для международной безопасности.

Посол России Василий Небензя отметил, что предложенная резолюция превратит «научный и экономический вопрос в политизированный». По его мнению, этот документ отвлечёт внимание Совбеза от «подлинных» источников конфликтов в регионах и даст повод вмешиваться в дела любой страны на планете.

«Такой подход был бы бомбой замедленного действия», — сказал Небензя.