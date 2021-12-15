МИД отреагировал на заявление США об отправке военных в Европу

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков прокомментировал заявление Белого дома о возможной отправке в Восточную Европу военных: оно подогревает антироссийские фобии и реваншистские настроения в Киеве. Его слова приводит РИА "Новости".
По его словам, заявление США нацелено на то, чтобы разогревать "реваншистские настроения в Киеве, разогревать антироссийские фобии и подходы государств, которые сами себя объявили "прифронтовыми".
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США могут разместить дополнительные войска на восточном фланге НАТО в случае "вторжения" России на Украину. При этом, по ее словам, США ведут диалог с Россией и Украиной, чтобы урегулировать их разногласия дипломатическим путем.
Также Соединенные Штаты наладили контакт по этой теме с Европой, и работают над тем, чтобы каналы дипломатического взаимодействия оставались открытыми. До этого президент США Джо Байден заявил, что предупредил российского лидера Владимира Путина об отправке американских военных в страны "Бухарестской девятки" в случае нападения России на Украину. Речь идет о европейских странах, расположенных на восточном фланге НАТО (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония).