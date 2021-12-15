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59 минут назад

МИД РФ: заявление США об отправке военных в Европу подогревает антироссийские фобии

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков прокомментировал заявление Белого дома о возможной отправке в Восточную Европу военных: оно подогревает антироссийские фобии и реваншистские настроения в Киеве. Его слова приводит РИА "Новости".

МИД отреагировал на заявление США об отправке военных в Европу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, заявление США нацелено на то, чтобы разогревать "реваншистские настроения в Киеве, разогревать антироссийские фобии и подходы государств, которые сами себя объявили "прифронтовыми".

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США могут разместить дополнительные войска на восточном фланге НАТО в случае "вторжения" России на Украину. При этом, по ее словам, США ведут диалог с Россией и Украиной, чтобы урегулировать их разногласия дипломатическим путем.

Также Соединенные Штаты наладили контакт по этой теме с Европой, и работают над тем, чтобы каналы дипломатического взаимодействия оставались открытыми. До этого президент США Джо Байден заявил, что предупредил российского лидера Владимира Путина об отправке американских военных в страны "Бухарестской девятки" в случае нападения России на Украину. Речь идет о европейских странах, расположенных на восточном фланге НАТО (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония).

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