МИД отреагировал на заявление США об отправке военных в Европу

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков прокомментировал заявление Белого дома о возможной отправке в Восточную Европу военных: оно подогревает антироссийские фобии и реваншистские настроения в Киеве. Его слова приводит РИА "Новости".

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По его словам, заявление США нацелено на то, чтобы разогревать "реваншистские настроения в Киеве, разогревать антироссийские фобии и подходы государств, которые сами себя объявили "прифронтовыми".

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США могут разместить дополнительные войска на восточном фланге НАТО в случае "вторжения" России на Украину. При этом, по ее словам, США ведут диалог с Россией и Украиной, чтобы урегулировать их разногласия дипломатическим путем.