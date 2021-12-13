Басманный суд Москвы запретил депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину покидать место проживания с вечера до утра и общаться с иными фигурантами его уголовного дела из-за обвинений в незаконной охоте. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Рашкину меру пресечения в виде запрета определенных действий. В рамках меры пресечения ему запрещено посещать охотничьи угодья, отправлять и получать корреспонденцию, использовать любые средства связи и интернет, общаться со свидетелями по уголовному делу и иными фигурантами уголовного дела, а также покидать место жительства без письменного разрешения следователя с 23:00 до 07:00", - сказали в суде.

Согласно постановлению суда, Рашкину запрещено в период с 23:00 до 07:00 выходить без письменного разрешения следователя за пределы жилого помещения, общаться без письменного разрешения следователя с лицами, являющимися по уголовному делу свидетелями, другими обвиняемыми, подозреваемыми, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать средства связи и сеть Интернет, посещать любые охотничьи угодья. Постановление суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

Защита обжалует решение суда, сообщил адвокат Константин Лазарев.

"Мы не согласны с принятым решением и будем обжаловать его в апелляции", - сказал собеседник агентства.

Ранее депутаты Госдумы на пленарном заседании дали согласие на лишение депутатской неприкосновенности Рашкина из-за подозрений в незаконной охоте.

Следственный комитет предъявил парламентарию обвинение по ч. 2 ст. 258 ("Незаконная охота") УК РФ. Она предусматривает штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет или без такового.