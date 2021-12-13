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1 час назад

Путин заявил, что Украина использует запрещенное оружие в Донбассе

Президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном рассказал об использовании Украиной запрещенного оружия в Донбассе, об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин: Украина использует запрещенное оружие в Донбассе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ходе диалога Джонсон отметил, что обеспокоен сообщениями о передвижениях войск России около границ Украины. Путин предоставил премьеру оценку этой информации.

«Приведены конкретные примеры деструктивной линии Киева на срыв Минских соглашений, являющихся безальтернативной основой урегулирования внутриукраинского кризиса. Указано также, что украинские власти <...> обостряют обстановку на линии соприкосновения, используют в зоне конфликта запрещенные минским «Комплексом мер» тяжелые вооружения и ударные беспилотники. Обращено внимание и на проводимую Украиной политику дискриминации русскоязычного населения», — отметили в пресс-службе Кремля.

Путин призвал начать переговоры о новых соглашениях, которые не позволят НАТО продвигаться на восток и размещать свои силы в сопредельных государствах. Россия предоставит проекты таких документов.

Ранее президент США Джозеф Байден в ходе переговоров с российским президентом Владимиром Путиным также выразил обеспокоенность из-за «наращивания» военных сил России на границе с Украиной.

7 декабря Путин и Байден провели двухчасовые переговоры по закрытой линии, уделив особое внимание украинскому кризису. Как отметили в Белом доме, президент США пригрозил своему российскому коллеге жестким ответом в случае военной эскалации на Украине. В Кремле заявили, что российский лидер потребовал от главы Белого дома не перекладывать всю ответственность на Москву, а также дать гарантии нерасширения НАТО на Восток.

Политика,Борис Джонсон,Джозеф Байден,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,НАТО,
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