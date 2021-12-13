Путин провел телефонный разговор с британским премьером

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, сообщается на сайте Кремля.

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Стороны обсудили итоги прошедшей в Глазго под председательством Великобритании 26-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

«Премьер-министр Великобритании отметил вклад, который внесла российская сторона в работу конференции, а также заседания по управлению лесным хозяйством и землепользованию», - говорится в сообщении.

Также Джонсон вслед за другими западными лидерами выразил обеспокоенность по поводу якобы масштабных передвижений российских войск у границы с Украиной. Путин в ответ подробно изложил принципиальные оценки текущей ситуации вокруг Украины.

«Приведены конкретные примеры деструктивной линии Киева на срыв Минских соглашений, являющихся безальтернативной основой урегулирования внутриукраинского кризиса. Указано также, что украинские власти целенаправленно обостряют обстановку на линии соприкосновения, используют в зоне конфликта запрещенные минским «Комплексом мер» тяжелые вооружения и ударные беспилотники. Обращено внимание и на проводимую Украиной политику дискриминации русскоязычного населения», - отметили в Кремле.

Также российский президент подчеркнул, что все это происходит на фоне активного военного «освоения» территории Украины странами НАТО, что создает прямую угрозу безопасности России.

Путин призвал незамедлительно начать переговоры, чтобы выработать четкие, международно-правовые договоренности, исключающие любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений. Проекты соответствующих документов представит российская сторона.