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49 минут назад

Турчак: Рассмотрение законопроекта о введении QR-кодов на транспорте отложено на неопределенный срок

Рассмотрение законопроекта о введении QR-кодов на транспорте в РФ отложено на неопределенный срок. Об этом сообщает официальный Telegram-канал «Единой России».

«Принятие законопроекта о внесении изменений в «транспортное» законодательство, предполагающего предъявление сертификата с QR-кодом при покупке авиа- и железнодорожного билета, отложено на неопределенный срок. Это результат большой работы, которую проделал экспертный совет «Единой России», руководство фракции и наши общественные приемные совместно с бизнесом, профессиональным сообществом и, конечно, с опорой на мнение людей», - приводятся в материале слова секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Андрея Турчака.

Он подчеркнул, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте не готов к принятию, а партия руководствовалась позицией президента РФ Владимира Путина, который заявил о необходимости снять документ с рассмотрения Госдумой для дальнейшей доработки.

Отмечается, что «Единая Россия» обобщила все общественные предложения и запросы в конкретные решения, и депутаты партии добились их поддержки у вице-премьера правительства РФ Татьяны Голиковой. Это касается четкого перечня противопоказаний от прививки, перечня экстренных ситуаций, когда можно перемещаться без медицинских сертификатов. И, конечно, получения медсертификата переболевшими бессимптомно.

«Наша основная задача - защита прав граждан и последовательные шаги по защите их здоровья. Но все решения должны приниматься для людей, а не мешать или создавать неудобства. Именно в этой логике работа над законопроектом будет продолжена», - сказал Андрей Турчак.

Политика,Татьяна Голикова,Андрей Турчак,Владимир Путин,Единая Россия,Госдума,Правительство РФ,
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