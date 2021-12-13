Турчак: Рассмотрение законопроекта о введении QR-кодов на транспорте отложено на неопределенный срок

Рассмотрение законопроекта о введении QR-кодов на транспорте в РФ отложено на неопределенный срок. Об этом сообщает официальный Telegram-канал «Единой России».

«Принятие законопроекта о внесении изменений в «транспортное» законодательство, предполагающего предъявление сертификата с QR-кодом при покупке авиа- и железнодорожного билета, отложено на неопределенный срок. Это результат большой работы, которую проделал экспертный совет «Единой России», руководство фракции и наши общественные приемные совместно с бизнесом, профессиональным сообществом и, конечно, с опорой на мнение людей», - приводятся в материале слова секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Андрея Турчака.

Он подчеркнул, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте не готов к принятию, а партия руководствовалась позицией президента РФ Владимира Путина, который заявил о необходимости снять документ с рассмотрения Госдумой для дальнейшей доработки.

Отмечается, что «Единая Россия» обобщила все общественные предложения и запросы в конкретные решения, и депутаты партии добились их поддержки у вице-премьера правительства РФ Татьяны Голиковой. Это касается четкого перечня противопоказаний от прививки, перечня экстренных ситуаций, когда можно перемещаться без медицинских сертификатов. И, конечно, получения медсертификата переболевшими бессимптомно.