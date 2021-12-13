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1 час назад

Единороссы подготовят поправки ко II чтению законопроекта о QR-кодах в общественных местах

Госдума может рассмотреть законопроект в первом чтении 16 декабря

Единороссы подготовят поправки ко II чтению законопроекта о QR-кодах в общественных местах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Партия "Единая Россия" подготовит ко второму чтению поправки в правительственный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах. Об этом в понедельник сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"Наш диалог с правительством идет конструктивно: фракция "Единой России" поддержала поправки в законопроект о "Санитарно-эпидемиологическом благополучии". Партия подготовит ко второму чтению дополнительные предложения к законопроекту", - сказал Турчак, слова которого приводит пресс-служба партии "Единая Россия".

"Наша основная задача - защита прав граждан и последовательные шаги по защите их здоровья. Но все решения должны приниматься для людей, а не мешать или создавать неудобства. Именно в этой логике работа над законопроектом будет продолжена", - подчеркнул он.

Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, направленных на использование QR-кодов о прививке от коронавируса в общественных местах и на транспорте. Согласно законопроекту о введении QR-кодов в общественных местах, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. В кабмине уточняли, что эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. До 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

Госдума может рассмотреть законопроект в первом чтении 16 декабря.

Политика,Андрей Турчак,Единая Россия,Госдума,Правительство РФ,
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