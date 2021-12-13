Кремль счел референдум по Донбассу внутренним делом Украины

Проведение референдума по Донбассу является внутренним делом Украины, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
«Проведение референдума по Донбассу - это внутреннее дело Украины. Там, конечно, интересно бы понять, как мог бы быть сформулирован вопрос для этого референдума», - сказал Песков.
По поводу возможного обсуждения темы Донбасса между Россией и Украиной, Песков подчеркнул, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе.
«Это внутриукраинский конфликт. Урегулировать его можно только по-мирному, путем налаживания прямых контактов между официальным Киевом и представителями самопровозглашенных республик», - подчеркнул он.
Ранее Зеленский заявил, что не исключает референдума «по Донбассу в целом». Он также уточнил, что речь идет не о статусе.