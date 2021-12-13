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35 минут назад

Кремль счел референдум по Донбассу внутренним делом Украины

Проведение референдума по Донбассу является внутренним делом Украины, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Кремль счел референдум по Донбассу внутренним делом Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Проведение референдума по Донбассу - это внутреннее дело Украины. Там, конечно, интересно бы понять, как мог бы быть сформулирован вопрос для этого референдума», - сказал Песков.

По поводу возможного обсуждения темы Донбасса между Россией и Украиной, Песков подчеркнул, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе.

«Это внутриукраинский конфликт. Урегулировать его можно только по-мирному, путем налаживания прямых контактов между официальным Киевом и представителями самопровозглашенных республик», - подчеркнул он.

Ранее Зеленский заявил, что не исключает референдума «по Донбассу в целом». Он также уточнил, что речь идет не о статусе.

Политика,Дмитрий Песков,ИТАР-ТАСС,
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