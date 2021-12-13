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22 минуты назад

Лукашенко: союз России и Белоруссии будет сильнее ЕС

Союз Белоруссии и России будет более продвинутым и стабильным объединением, чем ЕС. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, пишет «БелТА».

Лукашенко: союз России и Белоруссии будет сильнее ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В сентябре 2021-го президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко согласовали 28 программ об интеграции стран в рамках Союзного государства. Программы касаются унификации законодательства, построения единых финансовых и энергетических рынков, создания общей промышленной и сельскохозяйственной политики, а также общего платежного пространства.

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Отвечая на вопросы журналистов турецкой телерадиокомпании TRT, Лукашенко подчеркнул, что союз России и Белоруссии «будет более продвинутым и более стабильным», чем ЕС.

«Во-первых, потому, что мы учтем все ошибки Европейского союза, чтобы их не повторять. А положительный опыт, который полезен для нас, будем использовать. Во-вторых, мы ведь вышли из единого государства - из Советского Союза. И мы многое уже там попробовали. Мы знаем, что нам оставить из советского прошлого и что нам в будущем не пригодится. Поэтому, это будет более мощный, продуманный и продвинутый союз», - заметил он.

При этом белорусский лидер подчеркнул, что каких-то определенных сроков по интеграции нет, Россия и Белоруссия просто будут идти по этому пути «шаг за шагом, решая проблемы». Сейчас же перед ними стоит задача реализовать 28 союзных программ.

«Думаю, что в ближайшие 5 лет мы задачи по этим программам решим», - заметил он.

Ранее замглавы Госдепартамента США Виктории Нуланд рассказала об опасениях США, что президент РФ Владимир Путин намерен войти в историю, воссоздав СССР. Нуланд подчеркнула, что Россия считает Украину и бывшие советские республики зоной своего влияния, но «европейские союзники» этих стран готовы противостоять «агрессии Кремля».

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что воссоздать Советский Союз невозможно. Он отметил, что на постсоветском пространстве уже давно идут интеграционные процессы - это СНГ «и более продвинутые организации» - Евразийское экономическое сообщество и Союзное государство России и Белоруссии.

Политика,Виктория Нуланд,Александр Лукашенко,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Госдеп США,ЕС,
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