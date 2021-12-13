Лукашенко: союз России и Белоруссии будет сильнее ЕС

«Во-первых, потому, что мы учтем все ошибки Европейского союза, чтобы их не повторять. А положительный опыт, который полезен для нас, будем использовать. Во-вторых, мы ведь вышли из единого государства - из Советского Союза. И мы многое уже там попробовали. Мы знаем, что нам оставить из советского прошлого и что нам в будущем не пригодится. Поэтому, это будет более мощный, продуманный и продвинутый союз», - заметил он.