Лукашенко: союз России и Белоруссии будет сильнее ЕС

Союз Белоруссии и России будет более продвинутым и стабильным объединением, чем ЕС. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, пишет «БелТА».
В сентябре 2021-го президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко согласовали 28 программ об интеграции стран в рамках Союзного государства. Программы касаются унификации законодательства, построения единых финансовых и энергетических рынков, создания общей промышленной и сельскохозяйственной политики, а также общего платежного пространства.
Отвечая на вопросы журналистов турецкой телерадиокомпании TRT, Лукашенко подчеркнул, что союз России и Белоруссии «будет более продвинутым и более стабильным», чем ЕС.
«Во-первых, потому, что мы учтем все ошибки Европейского союза, чтобы их не повторять. А положительный опыт, который полезен для нас, будем использовать. Во-вторых, мы ведь вышли из единого государства - из Советского Союза. И мы многое уже там попробовали. Мы знаем, что нам оставить из советского прошлого и что нам в будущем не пригодится. Поэтому, это будет более мощный, продуманный и продвинутый союз», - заметил он.
При этом белорусский лидер подчеркнул, что каких-то определенных сроков по интеграции нет, Россия и Белоруссия просто будут идти по этому пути «шаг за шагом, решая проблемы». Сейчас же перед ними стоит задача реализовать 28 союзных программ.
«Думаю, что в ближайшие 5 лет мы задачи по этим программам решим», - заметил он.
Ранее замглавы Госдепартамента США Виктории Нуланд рассказала об опасениях США, что президент РФ Владимир Путин намерен войти в историю, воссоздав СССР. Нуланд подчеркнула, что Россия считает Украину и бывшие советские республики зоной своего влияния, но «европейские союзники» этих стран готовы противостоять «агрессии Кремля».
В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что воссоздать Советский Союз невозможно. Он отметил, что на постсоветском пространстве уже давно идут интеграционные процессы - это СНГ «и более продвинутые организации» - Евразийское экономическое сообщество и Союзное государство России и Белоруссии.