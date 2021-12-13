В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с Сокуровым

Конкретных планов по организации в ближайшее время встречи президента России Владимира Путина и режиссера Александра Сокурова нет, но она может быть организована в будущем. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Со временем наверняка будет организована [встреча]. Пока ничего конкретного нет, но президент же сам об этом сказал (о возможности встречи с Сокуровым - прим. ТАСС)", - сказал Песков.

Во время заседания Совета по правам человека 9 декабря президент раскритиковал Сокурова из-за того, что режиссер, в частности, предложил подумать над конструкцией российского государства и "отпустить" всех, кто хотел бы "начинать жить своей жизнью".

Путин в ответ призвал не толкать страну назад к опасной черте и очень осторожно относиться к обсуждениям территориальных претензий внутри РФ, в том числе между регионами. Глава государства пригласил режиссера к себе, подчеркнув, что речь идет об "очень тонких вещах" и что он "с удовольствием с [ним] подискутирует". Сокуров среди прочего также говорил о необходимости "реанимации профсоюзного движения в стране", об армии, о цензуре и других вопросах.

На встрече с Советом по развитию гражданского общества и правам человека Владимир Путин подробно прокомментировал продолжительное выступление режиссера, касающееся в том числе северокавказских республик, и даже назвал его речь "манифестом". Глава государства призвал не толкать страну назад к опасной черте, "не будить лихо" и осторожно относиться к обсуждениям территориальных претензий между регионами. "Вы сказали о том, что давайте отпустим всех, кто с нами не хочет жить. Откуда вы знаете, кто с нами хочет жить, а кто не хочет?" - спросил он. "Вы что, хотите повторения Югославии на нашей территории?" - сказал президент.

Путин назвал выступление режиссера "набором проблем и страхов, которые есть у какой-то части наших граждан" и позвал Сокурова в гости: "Приходите ко мне, мы с вами давно не виделись. Вы знаете, как я отношусь к нашим встречам и дискуссиям. Я с удовольствием с вами подискутирую. Но прежде чем говорить такие вещи публично, надо хорошо подумать. Вы не сердитесь на меня, пожалуйста, но это очень серьезные вещи… Некоторые вещи очень беспокоят - позвоните, приходите, обсудим. Вопросов нет - пожалуйста. Просто это очень тонкие вещи. Очень тонкие и чувствительные. Можно легко обидеть. Кого-то оскорбить. И это помешает нашей созидательной работе, а не поможет ей".

"Президент достаточно жестко реагировал, потому что режиссер, к сожалению, очень непрофессионально и без знания предмета стал затрагивать очень важные, деликатные темы. Это то, чего не терпит президент. Но он прямо ему об этом сказал", - уточнил Песков.

Кинорежиссер Александр Сокуров ждет возможности в спокойной обстановке узнать мнение президента РФ Владимира Путина по вопросам, которых "полно", сообщил он ТАСС. Вместе с тем он призвал не раздувать истерию вокруг его выступления на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) 9 декабря.

"Если будет конкретное предложение (о встрече с главой государства - прим. ТАСС) - конечно. Мне очень интересно: есть, что обсудить", - сказал Сокуров, отметив, что ему интересно будет послушать мнение президента "за чашкой чая", а не в "напряженной атмосфере совета, трансляции и так далее". "Если поступит предложение, я, конечно, не откажусь, - подчеркнул Сокуров. - Там полно вопросов".

Вместе с тем режиссер призвал не раздувать истерию вокруг его выступления на заседании СПЧ. Он назвал освещение в СМИ его выступления "абсолютно истерическим".

"Это абсолютно неподобающая серьезности этой темы истерия вокруг. Мне это не нравится. Я не хочу в этом принимать участия, это совсем не то, ради чего я в Совете состою", - сказал он, добавив, что у него "есть ощущение, что никто не читал и никто не вчитывался в текст [его] выступления".

Режиссер Александр Сокуров заявил, что допускает возможность уголовного преследования и своего дальнейшего ареста после спора с президентом России Владимиром Путиным на встрече Совета по правам человека. Об этом сообщает «Подъем».

«Если будет принято решение арестовать меня или что-то сделать, я же не смогу избежать этого. Я не знаю, какие могут быть последствия», — отметил режиссер.

Он также оценил обвинения в том, что своей полемикой с Путиным он фактически призвал к нарушению территориальной целостности, что может повлечь за собой уголовную дело.

«Боже мой, боже мой… Пусть расценивают, как хотят. Это уже за пределами моих комментариев», — заявил Сокуров.

Режиссёр Александр Сокуров заявил NEWS.ru, что «попал впросак» в разговоре с президентом Владимиром Путиным из-за своей гражданской позиции, пытаясь поднять волнующие его вопросы обустройства России, не являясь при этом профессионалом в политике. Он также рассказал, что другие члены Совета по правам человека не поддержали его, а глава СПЧ до сих пор никак не высказался.

Я просто гражданин, я не политик, не партийный деятель, не философ. И в Совете я пребываю в качестве гражданина. Я не специалист, я не профессионал. Может быть, в Совете я единственный не профессионал. Вот так я и попадаю впросак и вызываю такое возражение и Совета, и президента. Вы думаете, только он возражает? Возражает и Совет, естественно. Меня же никто не поддержал. Ни в одной из позиций, о чём я говорил, — сказал режиссёр.

Он также ответил на вопрос, отреагировал ли глава СПЧ Валерий Фадеев на его обращение к Путину.

Нет, нет, нет. Я думаю, что он был подавлен и крайне огорчён тем, что услышал. Потому что текст своего выступления предварительно в администрацию президента я не сдавал. Если это его как-то обидело, то, конечно, нехорошо, наверное, с моей стороны, — добавил Сокуров.

Постоянный соавтор Александра Сокурова, сценарист Юрий Арабов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выразил надежду, что никаких последствий для режиссера за спор с президентом России Владимиром Путиным не будет.

«Александр Николаевич говорил искренне, эмоционально, то, что наболело у него, а Владимир Владимирович говорил рационально. Собственно, эти две точки зрения схлестнулись. Я надеюсь, что никаких последствий за это, отчасти дерзкое выступление, не будет», - отметил Арабов.

Бывший председатель Верховного Совета РФ Руслан Хасбулатов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» раскритиковал высказывания кинорежиссера Александра Сокурова о северокавказских республиках.

Сокуров вступил в дискуссию с Владимиром Путиным в ходе заседания Совета по правам человека (СПЧ) 9 декабря и заявил, что республики Северного Кавказа якобы стали националистическими, предложив президенту «отпустить» тех, кто не хочет входить в состав России.

«Сокуров просто плохо знает ситуацию. Ему так кажется, и он сказал какую-то ерунду, и, я думаю, президент совершенно правильно отреагировал. Стимулирование этих националистических, российско-центристских тенденций привело к распаду Советского Союза. Я хотел бы напомнить и всем, и Сокурову, что рассуждения 1980-х годов о том, что Россия кормит всех, о том, что русский народ самый бесправный, его все эксплуатируют и прочее привели к идеологическому обоснованию выхода республик из состава СССР. А теперь что? Сокуров добивается того, чтобы Российскую Федерацию расчленить? Северный Кавказ уйдет, потом Башкирия и Татарстан, и что останется?» - возмутился Хасбулатов.

Он также признался, что не считает Сокурова «мыслителем», и назвал «бедой России» то, что такие люди рассуждают о высоких материях.

«Я его вообще не считаю никаким мыслителем, потому что мыслитель не выражает такие мысли, вульгарные и достаточно примитивные. Большая проблема России в том, что такие люди как Сокуров берут на себя функции рассуждать о высоких материях, а это им природой не дано. А он вступает в спор с президентом, высказывает какие-то идеи… Я считаю, что такие высказывания - это просто безграмотно, вульгарно и примитивно. Очень сожалею, что у нас нет других людей, которые как-то по-иному бы говорили, возвеличили свой голос, поднялись над всеми этими страстями, и стали бы рассуждать с позиции объединительных процессов, гуманистически. Сокуров думает о том, что уже сейчас Российская Федерация с точки зрения территорий – это то Московское Княжество, которое было сформировано Иваном Грозным? 400 лет все, что произрастало из России, уже утеряно, благодаря таким мыслителям как Сокуров», - подчеркнул экс-глава Верховного совета РСФСР и России.

Хасбулатов также упрекнул режиссера в незнании реальной ситуации на Кавказе, объяснив его слова желанием «оказаться в центре внимания».

«Он же сам становится на позицию националиста, говоря о том, что давайте Северный Кавказ отдадим. А кому отдадим? Откуда он знает, что там за настроения, о чем там думает абсолютное большинство населения? Откуда он это взял? Это, скорее, от стремления как-то высказаться, оказаться в центре внимания. Честно говоря, мне жалко таких людей, но что поделаешь, приходится считаться и с такими взглядами, с такими людьми», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Либеральные режиссёры в России рады тому, что в правительстве в 90-е сидели агенты ЦРУ. Такое мнение озвучил гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров, комментируя предложение режиссёра Александра Сокурова отделить южные республики от России. Он добавил, что главе государства стоит чаще приглашать на дискуссии людей, которые заинтересованы в целостности России. Об этом он рассказал в эфире программы «60 минут».

У нашей политической элиты такая старинная традиция — уговаривать либералов, которые представляют 10% населения. Владимир Владимирович рассказывает им про агентов ЦРУ, и видно по лицам, что они думают: «Ну и хорошо, что эти агенты ЦРУ сидели», — заявил Шахназаров.

Он добавил, что большинство граждан России категорически не желает разделения страны.

Член Совета Федерации Василий Иконников назвал слова режиссера Александра Сокурова о межнациональных проблемах в России обменом мнениями. При этом сенатор в беседе с РИА Новости отметил, что большинство россиян не поддержат позицию деятеля культуры.

Иконников счел, что режиссер ошибается в своих рассуждениях, и добавил, что президент Владимир Путин ему правильно ответил.

«Я поддерживаю позицию президента. Режиссер может высказать свою точку зрения, но она не может иметь место в реальной действительности», — подчеркнул сенатор.

Отметив, что не поддерживает позицию Сокурова, и считая, что так же думают и многие россияне, Иконников заявил, что режиссера нельзя обвинять в сепаратизме за высказывание личного мнения.

На Сокурова могли завести уголовное дело, если бы он жил в Швейцарии и предложил отказаться от одной из территорий. Такое мнение озвучил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире шоу «Соловьёв Live», комментируя заявления Сокурова об отделении от России южных территорий. Он добавил, что режиссёр не знает, о чём говорит, и обвинил его в инфантилизме.

Сокуров не понимает, что он говорит. В мировом масштабе. Детское отношение к государству. Люди своей жизнью недовольны во всём мире, давайте распустим все страны и будем жить в анархии и всеобщей войне. В Швейцарии сделали просто: за подобные слова сразу возбуждается уголовное дело, — поделился Жириновский.

Политик сравнил заявления Сокурова с лёгкой версией Беловежских соглашений, когда «три чудака собрались и решили, что СССР больше нет». Владимир Соловьёв согласился со своим собеседником и задался вопросом, «почему до сих пор не возбуждены уголовные дела».

В поддержку Сокурова после спора с президентом России выступил народный артист СССР Олег Басилашвили. По словам актёра, режиссёр имел полное право говорить с Путиным о таких сложных проблемах, несмотря на то что Сокуров — не политик. Об этом сообщает Daily Storm.

Я полностью поддерживаю Сокурова в данном случае. Он молодец, что начал этот разговор. Он является замечательным, талантливым режиссёром. Он полностью имеет право говорить то, что он думает, в присутствии президента... Нужно все точки зрения слушать, — поделился Басилашвили.

По словам артиста, свобода слова — это «завоевание ельцинской революции», поэтому режиссёр имел полное право поднимать такие сложные темы.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предложил проверить на экстремизм высказывания режиссера Александра Сокурова о становлении республик Северного Кавказа националистическими и о выводе территорий из состава РФ. Такое предложение Кадыров выдвинул в своем telegram-канале.

«Чеченская Республика была, есть и будет неотъемлемой частью Российской Федерации! Точка! На месте компетентных органов я бы дал словам нигилиста Сокурова правовую оценку на факт антигосударственного и экстремистского характера», — заявил Кадыров.

Советский и российский режиссер Александр Сокуров назвал доносом призыв властей Чечни проверить на экстремизм его слова, высказанные при разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

«Ну, конечно, это донос! А разве это первый раз со стороны чеченских политиков, если они политики? Разве я первый, кого пытаются уничтожить, убрать? Я не первый и, видимо, не последний. Ну что делать? Такая реальность. Такое место в России есть», — сказал он.

При этом режиссер посоветовал чеченскому руководству все вопросы направлять напрямую президенту Путину, «который создал Совет по правам человека как дискуссионную площадку по всем вопросам жизни страны».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков исключил арест режиссера Александра Сокурова за слова о российской территории на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Об этом в пятницу он сообщил радиостанции "Говорит Москва".

"Конечно, нет! Об этом и речи быть не может! Президент очень по-доброму к нему относится. Но спор есть спор", - сказал он.

Вице-президент Гильдии российских адвокатов Евгений Корчаго оценил предложение главы Чечни Рамзана Кадырова провести оценку высказываний режиссера Александра Сокурова о Северном Кавказе на состав преступления. Юрист проанализировал слова постановщика в беседе с «Газетой.Ru».

Корчаго заявил, что рассуждения Сокурова не носят антигосударственный или экстремистский характер.

«По моему мнению, во-первых, место, где произошла дискуссия (заседание совета по правам человека), во-вторых, форма, в которой это было высказано, говорят о том, что в данном контексте не может идти речи, чтобы в словах Сокурова были какие-то преступные действия, как экстремизм или призыв выхода территорий республик из состава Российской Федерации», — объяснил юрист.

Он подчеркнул, что «говорить о составе преступления здесь абсолютно бессмысленно».