Парламент Чечни обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с требованием принять меры против советского и российского режиссера Александра Сокурова, который во время разговора с российским президентом Владимиром Путиным высказал мнение, что на Северном Кавказе «вся власть находится в руках «коренных» людей». Об этом сообщил глава чеченского парламента Магомед Даудов на своей странице в Instagram.

«Сегодня парламент Чеченской Республики также обратился к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову для принятия в отношении Сокурова А.Н. мер прокурорского реагирования, и чтобы он взял данный вопрос под личный контроль», — говорится в сообщении.

По мнению Даудова, в словах кинорежиссера прослеживается «посягательство на территориальную целостность России».

В четверг, 9 декабря, Сокуров заявил президенту России Владимиру Путину на заседании Совета по правам человека, что республики Северного Кавказа якобы стали националистическими, и предложил «отпустить» тех, кто не хочет входить в состав России. Президент не согласился и отметил, что в России никто не хочет сепаратизма.

Позднее председатель парламента Чечни Магомед Даудов сообщил, что региональный кабмин планирует обратиться к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину для проверки слов Сокурова. Парламентарий назвал заявление режиссера ксенофобным, оскорбительным для народов России и провокационным.

При этом глава Чечни Рамзан Кадыров предложил проверить высказывания Александра Сокурова на экстремизм.