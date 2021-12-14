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25 минут назад

Парламент Чечни призвал Генпрокуратуру принять меры против Сокурова

Парламент Чечни обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с требованием принять меры против советского и российского режиссера Александра Сокурова, который во время разговора с российским президентом Владимиром Путиным высказал мнение, что на Северном Кавказе «вся власть находится в руках «коренных» людей». Об этом сообщил глава чеченского парламента Магомед Даудов на своей странице в Instagram.

«Сегодня парламент Чеченской Республики также обратился к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову для принятия в отношении Сокурова А.Н. мер прокурорского реагирования, и чтобы он взял данный вопрос под личный контроль», — говорится в сообщении.

По мнению Даудова, в словах кинорежиссера прослеживается «посягательство на территориальную целостность России».

В четверг, 9 декабря, Сокуров заявил президенту России Владимиру Путину на заседании Совета по правам человека, что республики Северного Кавказа якобы стали националистическими, и предложил «отпустить» тех, кто не хочет входить в состав России. Президент не согласился и отметил, что в России никто не хочет сепаратизма.

В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с Сокуровым

Позднее председатель парламента Чечни Магомед Даудов сообщил, что региональный кабмин планирует обратиться к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину для проверки слов Сокурова. Парламентарий назвал заявление режиссера ксенофобным, оскорбительным для народов России и провокационным.

При этом глава Чечни Рамзан Кадыров предложил проверить высказывания Александра Сокурова на экстремизм.

Сам режиссер назвал доносом призыв властей Чечни проверить на экстремизм его слова.

Политика,Видео,Игорь Краснов,Магомед Даудов,Александр Сокуров,Александр Бастрыкин,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,Совет по правам человека,Генпрокуратура РФ,СКР,
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