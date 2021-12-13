Песков ответил на угрозы G7 в адрес Москвы

"Мы, единственное, хотели бы, чтобы эта позиция была сбалансирована. Если уж мы говорим о необходимости деэскалации на Украине, то мы хотим видеть призывы в адрес Киева, чтобы он прекратил провокационную деятельность на линии разграничения. Но, к сожалению, не видим никаких обращений в адрес Киева", - оценил он.