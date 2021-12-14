Путин обсудит с кабмином планы по борьбе с "омикроном"

Президент России Владимир Путин проведет во вторник традиционное совещание с членами правительства.

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Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, основная тема встречи - реализация мер по снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха. В этой связи с докладом выступит заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко.

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В Кремле также добавили, что будет рассмотрен ряд актуальных вопросов. Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, вице-премьер Татьяна Голикова может доложить о правительственном плане по борьбе с омикрон-штаммом коронавируса. Как в понедельник сообщила сама Голикова, кабмин подготовил дополнительный план реагирования на распространение "омикрона" в России, этот документ направлен главе государства.

Путин регулярно - как правило, раз в несколько недель - проводит совещания с членами кабмина. На них президент заслушивает доклады по заранее обозначенным темам и обсуждает с правительством актуальные вопросы повестки дня. По итогам этих мероприятий выходят поручения главы государства.

В предыдущий раз такое совещание состоялось 24 ноября, на нем обсуждалась ситуация с распространением коронавируса, тогда же президент рассказал, что на себе испытал назальную вакцину. Также на совещании шла речь об обеспечении уровня зарплат ряда категорий бюджетников, о модернизации сельских отделений "Почты России", о расширении действия "Пушкинской карты" на сеансы российского кино, о развитии ИТ-сферы.

Работа по повышению качества атмосферного воздуха в РФ

В России реализуется федеральный проект "Чистый воздух" (нацпроект "Экология"), направленный на снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах РФ, в том числе на уменьшение как минимум на 20% совокупного объема выбросов в наиболее загрязненных городах. В настоящий момент в проект, рассчитанный до 2024 года, входят 12 промышленных центров страны: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.

При этом обсуждаются планы по расширению проекта. Как уточняла Абрамченко, высокая степень загрязнения воздуха зафиксирована в 48 российских городах.

Путин ранее говорил, что природные чрезвычайные ситуации, произошедшие летом этого года в России, в очередной раз показывают необходимость снижения антропогенной нагрузки на окружающую среду. Президент тогда заметил, что о планах улучшения экологической ситуации в 12 промышленных центрах РФ "не только нельзя забывать, нужно усиливать эту работу". Кроме того, глава государства заявлял, что власти должны контролировать исполнение предприятиями подписанных с ними соглашений о квотировании вредных выбросов в атмосферный воздух.

Комментируя предложения о расширении списка городов, где будут квотировать выбросы, с 12 до 48, Путин призывал не останавливаться и на этом числе: "Понятно, что мы и этими городами не должны ограничиваться - у нас программа гораздо более широкая".

В начале июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Росприроднадзор закрепил намерения по расширению проекта "Чистый воздух" с 22 новыми городами. Как сообщалось тогда, в расширенную программу могут войти Абакан, Ангарск, Астрахань, Барнаул, Бийск, Гусиноозерск, Зима, Иркутск, Искитим, Кемерово, Кызыл, Петровск-Забайкальский, Салават, Свирск, Селенгинск, Стерлитамак, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Черемхово, Черногорск, Шелехов, Южно-Сахалинск.

В свою очередь, руководитель проектного офиса "Чистого города" Максим Корольков сообщал, что Минприроды РФ в начале следующего года утвердит новую методику оценки уровня загрязненности атмосферного воздуха. В частности, ее применение позволит определить города, которые могут стать новыми участниками проекта. Корольков пояснил, что методика будет учитывать множество факторов помимо объемов вредных выбросов в атмосферу, в том числе метеоданные и расположение городов.

Распространение омикрон-штамма

Накануне, 13 декабря, стало известно, что новый штамм коронавируса "омикрон" подтвержден у 16 из 177 граждан, прибывших в Россию из ЮАР. Это свидетельствует о его высокой контагиозности, обращала внимание Голикова. В целом вице-премьер считает, что появление и распространение нового штамма может усугубить ситуацию с ковидом в России.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что заразившиеся "омикроном" российские граждане чувствуют себя удовлетворительно, большинство из них имеет иммунитет. Министр уточнил, что эти граждане либо вакцинированы, либо ранее болели ковидом.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 26 ноября обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Мировым эпицентром распространения омикрон-штамма является юг Африки. Наибольшее число инфицированных им выявлено в ЮАР. Новый штамм обнаружен более чем в 60 странах.