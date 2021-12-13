Раскрыты темы разговора Путина и Си Цзиньпина

Главы России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин в ходе переговоров 15 декабря подведут итоги совместной работы и обсудят развитие сотрудничества двух стран. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

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По данным пресс-службы, переговоры Владимира Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином пройдут в формате видеоконференции.

«Будут подведены итоги совместной работы по развитию российско-китайского всеобъемлющего стратегического партнерства в 2021 году и обсуждены приоритеты сотрудничества на дальнейшую перспективу», - отмечается в сообщении на сайте Кремля.

Также в пресс-службе подчеркнули, что Владимир Путин и Си Цзиньпин намерены обменяться мнениями по актуальным глобальным и региональным вопросам.

7 декабря президент России Владимир Путин по защищенному каналу видеосвязи провел переговоры со своим американским коллегой Джо Байденом. По сообщениям Белого дома, Байден выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, а также призвал к дипломатическому урегулированию и пригрозил, что на военную эскалацию Запад ответит коллективными экономическими санкциями и другими ограничениями.