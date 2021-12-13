По инициативе "Единой России" законопроект о QR-кодах на транспорте рассматриваться не будет

Законопроект о введении QR-кодов на транспорте не будет рассматриваться. С этой инициативой выступила «Единая Россия».
«Это конкретный пример ответственной работы депутатов партии, фракции «Единой России» при решении конкретного вопроса, который затронул интересы большого количества людей», – отметил руководитель фракции в Госдуме Владимир Васильев.
Он добавил, что в ближайшее время Совет Думы примет это решение. По словам Владимира Васильева, это произойдет потому, что ЕР поддержали на выборах и она в ответе перед избирателями.