В Кремле рассказали о переговорах Путина и Си Цзиньпина

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин 15 декабря проведут переговоры в формате видеоконференции, сообщает пресс-служба Кремля.
«Будут подведены итоги совместной работы по развитию российско-китайского всеобъемлющего стратегического партнерства в 2021 году и обсуждены приоритеты сотрудничества на дальнейшую перспективу», – говорится на сайте Кремля.
Планируется также обмен мнениями по актуальным глобальным и региональным вопросам, добавили в Кремле.
Ранее о встрече Путина и Си Цзиньпина сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.