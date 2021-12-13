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36 минут назад

Кремль подтвердил переговоры Путина и Си Цзиньпина

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин 15 декабря проведут переговоры в формате видеоконференции, сообщает пресс-служба Кремля.

В Кремле рассказали о переговорах Путина и Си Цзиньпина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Будут подведены итоги совместной работы по развитию российско-китайского всеобъемлющего стратегического партнерства в 2021 году и обсуждены приоритеты сотрудничества на дальнейшую перспективу», – говорится на сайте Кремля.

Планируется также обмен мнениями по актуальным глобальным и региональным вопросам, добавили в Кремле.

Ранее о встрече Путина и Си Цзиньпина сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Политика,Хуа Чуньин,Цзиньпин Си,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,МИД,
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