МИД подтвердил встречу Рябкова с помощником госсекретаря США

В российском МИД подтвердили, что замглавы ведомства Сергей Рябков и помощница госсекретаря США Карен Донфрид проведут встречу в среду.

«Факт встречи Рябкова и Донфрид в среду подтверждаем, время еще прорабатывается», – сообщили РИА «Новости» во внешнеполитическом ведомстве России.

Кроме того, ранее о встрече Рябкова и Донфрид агентству сообщил источник.

Напомним, в Госдепе сообщили, что помощница госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид посетит Москву и Киев, после чего в Брюсселе с представителями ЕС и НАТО обсудит урегулирование ситуации вокруг Украины.