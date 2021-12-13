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34 минуты назад

МИД подтвердил встречу Рябкова с помощником госсекретаря США

В российском МИД подтвердили, что замглавы ведомства Сергей Рябков и помощница госсекретаря США Карен Донфрид проведут встречу в среду.

МИД подтвердил встречу Рябкова с помощником госсекретаря США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Факт встречи Рябкова и Донфрид в среду подтверждаем, время еще прорабатывается», – сообщили РИА «Новости» во внешнеполитическом ведомстве России.

Кроме того, ранее о встрече Рябкова и Донфрид агентству сообщил источник.

«Встреча с Рябковым состоится. Планируется на среду», – сказал собеседник агентства.

Напомним, в Госдепе сообщили, что помощница госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид посетит Москву и Киев, после чего в Брюсселе с представителями ЕС и НАТО обсудит урегулирование ситуации вокруг Украины.

Политика,Сергей Рябков,НАТО,МИД,Госдеп США,ЕС,РИА Новости,
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