МИД подтвердил встречу Рябкова с помощником госсекретаря США

В российском МИД подтвердили, что замглавы ведомства Сергей Рябков и помощница госсекретаря США Карен Донфрид проведут встречу в среду.
«Факт встречи Рябкова и Донфрид в среду подтверждаем, время еще прорабатывается», – сообщили РИА «Новости» во внешнеполитическом ведомстве России.
Кроме того, ранее о встрече Рябкова и Донфрид агентству сообщил источник.
«Встреча с Рябковым состоится. Планируется на среду», – сказал собеседник агентства.
Напомним, в Госдепе сообщили, что помощница госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид посетит Москву и Киев, после чего в Брюсселе с представителями ЕС и НАТО обсудит урегулирование ситуации вокруг Украины.