«Единая Россия» поддержит выдачу COVID-сертификатов переболевшим неофициально

Партия «Единая Россия» намерена поддержать идею о выдаче COVID-сертификатов тем гражданам, которые перенесли коронавирус без официального диагноза. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

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По данным издания, на 13 декабря в Госдуме запланировано расширенное заседание фракции, на котором поднимут вопрос о предоставлении QR-кодов этой категории россиян. К обсуждению приглашены представители правительства.

Как сообщили в партии, после анализа обращений граждан «Единая Россия» выступит за предоставление медицинских сертификатов тем, кто болел бессимптомно или не имеет диагноза, поставленного врачом. Также партия готова утвердить публичный список оснований для медотвода от вакцинации и предложить учитывать вакцинацию иностранными вакцинами.

Ранее президент России Владимир Путин высказался об использовании COVID-сертификатов о вакцинации. Он подчеркнул, что почти во всех странах мира использование такого рода документов служит подтверждением факта прививок от инфекции.