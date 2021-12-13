Жириновский назвал свой самый счастливый день

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что самым счастливым днем в его жизни стало 12 декабря 1993 года, когда была принята новая Конституция и его партия взяла большинство мандатов на выборах в Госдуму. Об этом сообщает «Ура.ру».
«Как же трудно описать, какое смятение тогда царило в головах демократов-западенцев. Они уже себе шампанское налили, чтобы выпить за свою победу, и вдруг объявление: на всех участках побеждает ЛДПР», - рассказал Жириновский.
По его словам, победа ЛДПР «сорвала банкет врагов России», после этого они находились «в бешенстве».
«А я наоборот - был очень рад. Ведь рассчитывал на один-два мандата, а мы завоевали целых 64!» - заявил политик.
После этого, по его словам, ЛДПР начали интересоваться журналисты со всего мира, они искали ее штаб-квартиру и анализировали программу партии.
«Это было великолепно! Никогда не забуду своих ощущений в те дни», - заключил Жириновский.
Ранее Жириновский рассказал, что может считать себя счастливым человеком, так как за более чем 30 лет работы у него всегда была возможность высказывать свое мнение и говорить правду.
«У меня нет начальников, никто не давил, не душил за 32 года работы», - подчеркивал он.