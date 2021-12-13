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55 минут назад

Жириновский назвал свой самый счастливый день

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что самым счастливым днем в его жизни стало 12 декабря 1993 года, когда была принята новая Конституция и его партия взяла большинство мандатов на выборах в Госдуму. Об этом сообщает «Ура.ру».

Жириновский назвал свой самый счастливый день
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Как же трудно описать, какое смятение тогда царило в головах демократов-западенцев. Они уже себе шампанское налили, чтобы выпить за свою победу, и вдруг объявление: на всех участках побеждает ЛДПР», - рассказал Жириновский.

По его словам, победа ЛДПР «сорвала банкет врагов России», после этого они находились «в бешенстве».

«А я наоборот - был очень рад. Ведь рассчитывал на один-два мандата, а мы завоевали целых 64!» - заявил политик.

После этого, по его словам, ЛДПР начали интересоваться журналисты со всего мира, они искали ее штаб-квартиру и анализировали программу партии.

«Это было великолепно! Никогда не забуду своих ощущений в те дни», - заключил Жириновский.

Ранее Жириновский рассказал, что может считать себя счастливым человеком, так как за более чем 30 лет работы у него всегда была возможность высказывать свое мнение и говорить правду.

«У меня нет начальников, никто не давил, не душил за 32 года работы», - подчеркивал он.

Политика,Владимир Жириновский,ЛДПР,Госдума,
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