Жириновский назвал свой самый счастливый день

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что самым счастливым днем в его жизни стало 12 декабря 1993 года, когда была принята новая Конституция и его партия взяла большинство мандатов на выборах в Госдуму. Об этом сообщает «Ура.ру».

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Как же трудно описать, какое смятение тогда царило в головах демократов-западенцев. Они уже себе шампанское налили, чтобы выпить за свою победу, и вдруг объявление: на всех участках побеждает ЛДПР», - рассказал Жириновский.

По его словам, победа ЛДПР «сорвала банкет врагов России», после этого они находились «в бешенстве».

«А я наоборот - был очень рад. Ведь рассчитывал на один-два мандата, а мы завоевали целых 64!» - заявил политик.

После этого, по его словам, ЛДПР начали интересоваться журналисты со всего мира, они искали ее штаб-квартиру и анализировали программу партии.

«Это было великолепно! Никогда не забуду своих ощущений в те дни», - заключил Жириновский.

Ранее Жириновский рассказал, что может считать себя счастливым человеком, так как за более чем 30 лет работы у него всегда была возможность высказывать свое мнение и говорить правду.