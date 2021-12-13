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23 минуты назад

Названо главное достижение российской дипломатии в переговорах Путина и Байдена

Политический обозреватель Асафов: Путин добился невмешательства США в конфликт на Украине

Названо достижение Путина на переговорах с Байденом
Фото: ТАССТАСС

Политический обозреватель Александр Асафов в интервью изданию «Украина.ру» заявил, что после переговоров с президентом России Владимиром Путиным американский лидер Джо Байден был вынужден сделать заявление о том, что войска его страны не будут принимать участие в конфликте на территории Украины, и назвал это главным достижением российской дипломатии.

«Есть категоричное заявление Байдена, что американские войска не будут вмешиваться в конфликт на территории Украины, поскольку она не является страной НАТО и никаких обязательств перед ней нет. Они лишь старательно говорят об экономическом характере воздействия на "вторжение России в Украину"», — сказал эксперт.

Кроме того, он отметил, что глава США планирует провести встречу с руководителями ряда стран Североатлантического альянса для обсуждения с ними небезосновательных опасений со стороны Москвы о том, что организация планирует добиваться расширения на Восток. Таким образом он пытается показать Путину свою готовность оформить данные ему обещания, заключил специалист.

Путин заявил о большом желании увидеться с Байденом

Ранее эксперт по геополитике Фрэнсис Семпа в колонке для American Spectator призвал американских солдат отказаться воевать за независимость Украины. Он отметил, что Россия не представляет угрозу для США и Европы. Основная опасность для Запада сегодня исходит от Китая, считает эксперт.
Политика,Джозеф Байден,Владимир Путин,НАТО,
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