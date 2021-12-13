В Госдуме отказались от законопроекта о QR-кодах на транспорте

Законопроект о введении QR-кодов о вакцинации против коронавируса или наличии антител к SARS-CoV-2 в поездах дальнего следования и самолетах будет снят с рассмотрения Государственной Думы, заявил в своем Telegram-канале спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Замечания были услышаны

Видео дня

По словам председателя Госдумы, это стало результатом диалога депутатов с кабинетом министров на основе учета мнений субъектов и обращений граждан.

Снятие инициативы о QR-кодах на транспорте с повестки обсудят на Совете Госдумы в понедельник, 13 декабря, анонсировал политик.

Позиция Путина

Президент России Владимир Путин указал на «недопустимость опрометчивых решений» при рассмотрении законопроекта, напомнил Володин. Глава государства попросил изучить внимательно, не будет ли транспортная система ограничивать права людей. Путин призвал действовать аккуратно и взвешенно, а также не создавать для россиян дополнительных проблем.

Российский лидер назвал законопроект рамочным и призвал тщательно проработать его в регионах.

В связи с этим Володин накануне, 12 декабря отметил, что условием для принятия проекта о QR-кодах являются ответы на вопросы, задаваемые обществом.

Важность мнения регионов

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что законопроекты о QR-кодах являются сложными, регионы имеют разные мнения на эту тему, и это — часть рабочего процесса. Он пообещал, что нюансы, потенциальные риски рассмотрят эксперты.

Суть законопроектов

Две инициативы «О внесении изменений в статью 107 Воздушного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации"» были выдвинуты правительством и 12 ноября направлены на рассмотрение Госдумы. Они предполагали использование QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте.

Кабинет министров также предложил (законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"») обязать россиян предъявлять QR-коды при посещении магазинов, мест общепита и мероприятий. Работа над этим документом продолжается.

Ожидалось, что нормы будут действовать до 1 июня 2022 года.