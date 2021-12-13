РФ разочаровалась в подходе Европы к вопросам безопасности

Европа крайне небрежно относится к обеспечению безопасности на континенте, следуя «методичкам» США. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, пишут РИА Новости.

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По его словам, европейцы очень разочаровывают своим пренебрежительным отношением к безопасности континента и Евроатлантики. Рябков считает, что если Европа и в дальнейшем будет «плыть по течению» и следовать советам из «методичек, которые выпускаются Вашингтоном и тиражируются секретариатом НАТО в Брюсселе», то ничего хорошего из этого не выйдет.

Дипломат также подверг критике последние действия НАТО и США. В частности, он указал на планы альянса расположить свои вооружения неподалеку от российских границ. Рябков отметил, что НАТО постоянно приближаются к рубежам страны своей военной инфраструктурой и различными видами вооружений, среди которых есть самые высокоточные, современные и с большой дальностью действия. По словам дипломата, это очень тревожный фактор и элемент дестабилизации обстановки как на европейском континенте, так и во всей Евроатлантике.