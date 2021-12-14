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6 часов назад

Мэр Биробиджана подал в отставку

Глава Биробиджана Александр Головатый подал в отставку. Он написал заявление об уходе по собственному желанию.

Мэр Биробиджана подал в отставку
Фото: Пресс-служба администрации БиробиджанаПресс-служба администрации Биробиджана

Как сообщается в официальном аккаунте мэрии в Instagram, последним рабочим днем в Головатого станет 30 декабря. В течение двух недель предстоит определить, кто будет исполнять обязанности мэра.

"На заседании городской Думы рассмотрят заявление Александра Головатого, после будет определена дата проведения конкурса на должность мэра города", - говорится в сообщении.

Головатый стал главой Биробиджана в 2019 году. До этого он возглавлял администрацию Облученского городского поселения в Еврейской автономии.

Политика,Госдума,
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