Путин назвал плюсы евразийской интеграции

Президент России Владимир Путин принял участие в саммите Евразийского экономического союза. Он состоялся в формате видеоконференции. На саммите президент перечислил основные достоинства евразийской интеграции, пишет «Российская газета».

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По информации издания, итогами саммита стало принятие соглашения по электронным навигационным пломбам. Также продлено временное соглашение о свободной торговле с Ираном. Кроме того президент РФ отметил, что российские вакцины от COVID-19 сыграли важную роль в формировании коллективного иммунитета стран Союза. Это благотворно повлияет на возобновление свободного передвижения.

Путин рассказал, что взаимодействие в рамках ЕАЭС развивалось «весьма продуктивно», несмотря на сложные условия, связанные с эпидемиологической ситуацией и волатильностью на глобальных рынках. Он указал, что товарооборот между странами Союза за 9 месяцев превысил показатель 2019 года, когда пандемии еще не было.

Отмечается, что на саммите были приняты документы по развитию единого рынка услуг и соглашение по электронным навигационным пломбам. Они позволяют следить за трансграничными перевозками, упрощают процедуры на границе и гарантируют сохранность товаров. Кроме того Россия проводит переговоры с Ираном о заключении полноформатного соглашения о свободной торговле. Временное соглашение было продлено на три года.