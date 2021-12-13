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1 час назад

МИД РФ сравнил действия США с подготовкой к Карибскому кризису

Действия Соединенных Штатов и союзников по НАТО напоминают подготовку к повторению печального опыта Карибского кризиса. Однако в этот раз с использованием новой военно-технической базы. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

МИД РФ сравнил действия США с подготовкой к Карибскому кризису
Фото: МИД РФМИД РФ

Он подчеркнул, что планы НАТО по постоянному приближению к рубежам России при помощи военной инфраструктуры, являются тревожным фактором и элементом дестабилизации обстановки не только на европейском континенте, но и в Евроатлантике.

— Чем ближе такого рода системы будут появляться у границ России, тем выше риски дестабилизации, тем определеннее контуры нового кризиса, который, действительно, может быть по степени своей опасности сопоставим с Карибским кризисом, — объяснил Рябков в интервью РИА Новости.

Ранее Москва предложила альтернативу эскалации — неразмещение такого рода вооружений вблизи границ России, отвод дестабилизирующих сил и средств дальше, отказ от провокационных мероприятий, в том числе, разного рода учений.

1 ноября телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности скорого «вторжения» России на Украину.

Позже эту информацию подтвердили в Киеве, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.

Политика,Сергей Рябков,Владимир Путин,Министерство обороны,НАТО,МИД,CBS,РИА Новости,
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