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10 минут назад

В России объяснили доработку законопроекта о QR-кодах

Минтранс и Госдума планируют доработать законопроект о введение QR-кодов на транспорте. Это решение было принято в связи с необходимостью учесть позицию президента и консультацию министра с председателем правительства. Об этом пишет РБК.

В России доработают законопроект о QR-кодах
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

По информации издания, работа над законопроектом о сертификатах на транспорте продолжается с участием бизнеса, в то время как законопроект о праве вводить сертификаты в общественных местах рассмотрит Госдума.

Кроме того Госдума планирует 16 декабря обсудить законопроекты о QR-кодах, внесенные 12 ноября. Отмечается, что при определении их перспектив будут учтены темпы вакцинации, уровень коллективного иммунитета и опросы общественного мнения

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения. Совет Госдумы 13 декабря обсудит решение о введении QR-кодов о вакцинации или наличии антител к COVID-19 на авиарейсах и поездах дальнего следования. Он добавил, что для доработки законопроекта требуется учесть все тонкие вопросы, чтобы он действовал в интересах пассажиров.

12 ноября в Государственную Думу внесли проекты поправок об использовании в общественных местах цифровых пропусков. Они необходимы для подтверждения факта вакцинации от COVID-19 или перенесенного заболевания.

Политика,Вячеслав Володин,Минтранс РФ,Госдума,
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