«Придется иметь дело с такой Америкой»: Рябков высказался о будущем с США

Заместитель МИД РФ Сергея Рябков заявил, что Россия не видит прогресса в отношениях с США. Единственное улучшение в отношениях двух стран — запуск структурированных диалогов по вооружениям в сфере кибернетической безопасности. Об этом пишут «Известия».

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По словам Рябкова, отсутствие прогресса в работе и отношениях дипломатических миссий РФ и США может привести к печальным последствиям вплоть до невозможности дальнейшего функционирования посольств. Дипломат указал, что Россия уже предлагала США обнулить ограничения на работу дипмиссий, однако в ответ на эту инициативу получала новые требования и ультиматумы. По словам Рябкова, самым «одиозным» было требование отозвать сотрудников российских дипломатических учреждений, которые находились в США уже более трех лет.

«С какой стати больше трех лет — почему не четырех или пяти?», — отметил Рябков.

Он подчеркнул, что Россия должна будет отвечать зеркально, если улучшения ситуации в этой сфере не произойдет. Дипломат при этом указал, что не видит перспективы выправления отношений РФ и США и не рискует давать оптимистические прогнозы.