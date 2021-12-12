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43 минуты назад

Страны G7 выступили с жестким заявлением в адрес России

Агрессия против Украины «дорого обойдется» России, говорится в совместном заявлении министров иностранных дел стран G7 (США, Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии) и верховного представителя ЕС Жозепа Борреля.

Страны G7 выступили с жестким заявлением в адрес России
Фото: EPAEPA

Авторы обращения отметили, что едины в осуждении «агрессивной риторики» России в отношении Украины.

Они призвали Москву дипломатическим способом снизить уровень эскалации и соблюдать международные обязательства по военной деятельности. Также дипломаты подчеркнули, что любое применение силы для изменения границ строго запрещено международным правом, поэтому будет иметь серьезные последствия и и цену.

Они подтвердили поддержку усилий Франции и Германии в нормандском формате по достижению полного выполнения Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе. А также выразили непоколебимую приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины.

В заключении они поприветствовали сдержанную позицию Украины в сложившейся обстановке.

Встречи глав МИД стран G7 прошли в Ливерпуле с 11 по 12 декабря.

На Западе утверждают, что Москва стягивает войска к российско-украинской границе и готовится к вторжению на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что страна перемещает войска на своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Однако Россия имеет на это право, тем более на фоне усиления активности НАТО у российских границ.

Политика,Дмитрий Песков,НАТО,МИД,ЕС,
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