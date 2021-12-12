Путин назвал сферу, в которой Россия является мировым лидером

Однако Россия вышла вперед в области перспективных разработок. Также РФ не просто модернизирует имеющийся на вооружении потенциал, но вводит новые комплексы – в чем так же занимает первое место в мире.

Кроме того, сегодня только у России есть гиперзвуковое оружие, оно уже поставляется в войска, отметил Путин. Позже такое оружие появится и у других ведущих военных мировых держав, но к этому времени у нас появятся средства борьбы с этим оружием, убежден российский лидер.