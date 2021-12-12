Замсекретаря Совбеза ответил США русской пословицей

«Демократия — это также доступ к элементарным благам, — считает он. — В США его лишены миллионы человек, которые вынуждены жить без медицинской помощи, без образования, без социальных гарантий».

Аверьянов упомянул, что недавно главе Государственного департамента США Энтони Блинкену пришлось отшучиваться после вопроса о внутренних проблемах США. Первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ считает, что США можно ответить русской поговоркой — «кто не умеет сам, тот учит других».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о попытках России и Китая убедить мир в упадке Соединенных Штатов. По его словам, Москва и Пекин как публично, так и в частном порядке доказывают, что США переживают не лучшие времена. Россия вместе с Китаем пытаются убедить другие страны в том, что лучше связать будущее с их видением мира, чем с американским демократическим.