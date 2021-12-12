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38 минут назад

Замсекретаря Совбеза России ответил США русской пословицей

Первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Аверьянов усомнился, что у США есть право учить мир демократии. Свою позицию он высказал в интервью «Российской газете».

Замсекретаря Совбеза ответил США русской пословицей
Фото: ТАССТАСС

По мнению Аверьянова, государственное устройство США не является демократическим из-за архаичной избирательной системы, позволяющей кандидату с меньшим числом голосов побеждать на выборах, и множества других проблем.

«Демократия — это также доступ к элементарным благам, — считает он. — В США его лишены миллионы человек, которые вынуждены жить без медицинской помощи, без образования, без социальных гарантий».

Аверьянов упомянул, что недавно главе Государственного департамента США Энтони Блинкену пришлось отшучиваться после вопроса о внутренних проблемах США. Первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ считает, что США можно ответить русской поговоркой — «кто не умеет сам, тот учит других».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о попытках России и Китая убедить мир в упадке Соединенных Штатов. По его словам, Москва и Пекин как публично, так и в частном порядке доказывают, что США переживают не лучшие времена. Россия вместе с Китаем пытаются убедить другие страны в том, что лучше связать будущее с их видением мира, чем с американским демократическим.

Политика,Юрий Аверьянов,Энтони Блинкен,Совет безопасности РФ,Госдеп США,"Российская газета",
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