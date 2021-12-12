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28 минут назад

Главные страны Запада пригрозили России из-за Украины

Страны «Большой семёрки» по итогам встречи в Ливерпуле подготовила проект заявления, в котором министры иностранных дел стран, входящих в G7, пообещали, что России «дорого обойдется» возможное вторжение на территорию Украины. Об это сообщило агентство Reuters, ссылаясь на черновик документа. Ранее сообщалось, что США готовы ввести санкции против Москвы в случае нападения на Киев.

Главные страны Запада пригрозили России из-за Украины
Фото: ReutersReuters

Делегаты G7, в которую входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония подчеркнули, что они едины в суждениях о том, что Россия наращивает военную мощь на границе с Украиной, и призвали Москву к деэскалации.

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«Россия не должна сомневаться в том, что дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и дорого обойдётся (Москве)», — отмечается в проекте заявления.

Также, по информации Reuters, неназванная высокопоставленная представительница Госдепартамента США заявила, что министры иностранных дел стран G7 «абсолютно едины» в своём мнении о последствиях для России в случае её возможного вторжения на Украину. Собеседница отметила, что обсуждения данного вопроса среди членов организации проходят «интенсивно». Также она подчеркнула, что G7 надеется на дипломатический путь решения проблемы.

Итальянская газета La Repubblica сообщила на встрече G7 ожидается принятие отдельного заявления по России. Предполагается, что организация опубликует сразу два заявления: одно будет подписано всеми присутствующими на встрече министрами, другое — председателем встречи.

«Ходят разговоры о том, чтобы анонсировать санкции: их введут не сейчас, а лишь в случае масштабного вторжения на Украину», — отметило издание.

Однако при этом, по информации издания, «в итоговом коммюнике не будет подробно сказано, с какими экономическими санкциями может столкнуться Москва, в том числе из практических соображений: ведь для принятия мер воздействия Евросоюзу необходимо единодушие». Отмечается, что в этом случае важна позиция немецких властей и ситуация вокруг газопровода «Северный поток — 2».

Ранее президент США Джо Байден рассказал журналистам о мерах, которые применит страна в случае вторжения России на Украину. Он заявил, что Вашингтон «продолжит предоставлять украинскому народу оборонные возможности», однако размещать свои войска на украинской территории никто не планирует. Вместо этого их направят в ряд стран НАТО. Ранее США передумали отправлять военную помощь Киеву на несколько сотен миллионов долларов.

Политика,В мире,Джозеф Байден,НАТО,Госдеп США,ЕС,Reuters,
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