Путин припомнил Украине непогашенный советский долг

Украина до сих пор не вернула России советские долги. Киев должен был передать РФ зарубежную недвижимость СССР, за то что Москва заплатила по его внешним финансовым обязательствам. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил президент РФ Владимир Путин.