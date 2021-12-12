Путин припомнил Украине непогашенный советский долг

Украина до сих пор не вернула России советские долги. Киев должен был передать РФ зарубежную недвижимость СССР, за то что Москва заплатила по его внешним финансовым обязательствам. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин отметил, что в 1993 году Россия взяла на себя обязательство погасить все долги бывшего СССР. В обмен бывшие союзные республики должны были передать РФ зарубежные активы Советского Союза.
«Долги мы за всех погасили. Однако не все выполнили обязательство о передаче нам зарубежных активов», - сказал Путин.
В частности, по его словам, долг перед Россией остался у Киева.