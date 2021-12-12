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1 час назад

Медведев назвал обновленную Конституцию обеспечивающей развитие России

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в День Конституции, отмечаемый 12 декабря, назвал главный документ страны воплощающим силу и потенциал России и обеспечивающим базовые условия жизни граждан. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

Медведев назвал обновленную Конституцию обеспечивающей развитие России
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Он отметил, что российская Конституция за многие годы «убедительно доказала свою эффективность», но подчеркнул, что она «не застывший свод канонов, а живой документ, созвучный времени».

Обновленная Конституция, по мнению зампреда Совбеза, позволяет обеспечить развитие России и определяет права и свободы человека, а также его достоинство и благополучие высшей ценностью.

В марте 2020 года Дмитрий Медведев связал предложенные на тот момент поправки в Конституцию с укреплением суверенитета России.

Политика,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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