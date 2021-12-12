«Ходили, как на работу»: Путин рассказал об агентах ЦРУ в России

Президент РФ Владимир Путин рассказал, как агенты ЦРУ приходили на ядерные объекты России «как на работу». Об этом сообщает «РИА Новости».
По словам главы государства, в 1990-е годы агенты американских спецслужб имели свободный доступ к российским ядерным объектам.
«Американские спецслужбы лезли везде в России, даже на некоторых предприятиях ядерного комплекса сидели там и ходили, как на работу», — рассказал президент.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию телеканала CNN о том, что ЦРУ пересматривает методы подготовки разведчиков, фокусируясь главным образом на противостоянии России и Китаю.