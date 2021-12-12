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24 минуты назад

Путин заявил о наличии у Европы карты «развала» России в 1990-е годы

Президент России Владимир Путин рассказал, что 1990-е годы видел спроектированные в Европе карты, на которых Россия разделена на несколько самостоятельных государств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир канала «Россия-1».

«В разговорах со своими коллегами некоторыми - не буду сейчас называть фамилию, потому что человек не давал мне права говорить об этом публично, - но один из моих коллег, президент одной из восточноевропейских стран на одной из встреч со мной прямо сказал, что для нас в Европе не было вопроса о том, развалится Россия или нет. Мы считали, что это неизбежно», - вспомнил президент.

Вопрос был только в том, когда это произойдет и каковы будут последствия для самой России и для окружающего мира, так как Россия является ядерной державой, передал слова коллеги Путин.

Путин: «В 90-е в России шла гражданская война»

Ситуация в стране, во всех ее составляющих, была тогда сложной. Это касалось экономики, правоохранительной сферы и вооруженных сил. «По сути, в стране шла гражданская война», поэтому основания для таких настроений давала сама Россия, констатировал глава государства.

Он признался, что распад Советского Союза стал для него такой же трагедией, как и для большинства граждан страны, поскольку это стало распадом исторической России.

В 1990-е годы 16 субъектов Российской Федерации объявили о своем суверенитете.

Политика,Видео,Владимир Путин,
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