«В разговорах со своими коллегами некоторыми - не буду сейчас называть фамилию, потому что человек не давал мне права говорить об этом публично, - но один из моих коллег, президент одной из восточноевропейских стран на одной из встреч со мной прямо сказал, что для нас в Европе не было вопроса о том, развалится Россия или нет. Мы считали, что это неизбежно», - вспомнил президент.