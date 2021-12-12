СМИ: В ФРГ отказались давать обещание США по «Северному потоку - 2»

В Германии заявили, что не обещали США приостановить работу газопровода «Северный поток — 2», если на Украине обострится ситуация. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.
«Сейчас в такой гарантии нет необходимости. Пока судьба трубопровода зависит от регуляторов, правительство Шольца не имеет механизмов для вмешательства», - рассказал источник агентства.
Ранее СМИ писали, что глава МИД Германии Бербок попала в тупик из-за позиции по «Северному потоку — 2».
При этом бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил, что новое правительство должно признать, что «Северный поток-2» — одобренный экономический проект, который должен быть завершен.
Трубопровод «Северный поток-2» проложен по Балтийскому морю от побережья России до Германии. Работы велись в течение трех лет, укладка была завершена в сентябре.