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1 час назад

СМИ: В ФРГ отказались давать обещание США по «Северному потоку - 2»

В Германии заявили, что не обещали США приостановить работу газопровода «Северный поток — 2», если на Украине обострится ситуация. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.

СМИ: В ФРГ отказались давать обещание США по «Северному потоку - 2»
Фото: Nord Stream 2Nord Stream 2

«Сейчас в такой гарантии нет необходимости. Пока судьба трубопровода зависит от регуляторов, правительство Шольца не имеет механизмов для вмешательства», - рассказал источник агентства.

Ранее СМИ писали, что глава МИД Германии Бербок попала в тупик из-за позиции по «Северному потоку — 2».

При этом бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил, что новое правительство должно признать, что «Северный поток-2» — одобренный экономический проект, который должен быть завершен.

Трубопровод «Северный поток-2» проложен по Балтийскому морю от побережья России до Германии. Работы велись в течение трех лет, укладка была завершена в сентябре.

Политика,Герхард Шредер,МИД,
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