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40 минут назад

Путин: в 90-е в России шла гражданская война

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в 1990-е годы в России по сути шла гражданская война, сложная ситуация была в экономике и в вооруженных силах. Об этом он рассказал в фильме «Россия. Новейшая история» на канале «Россия 1».

«Ситуация была очень сложной, и это касалось внутреннего состояния всего государства, всех его составляющих. Это касалось экономики, это касалось правоохранительной сферы и вооруженных сил… Это касалось того, что, по сути, в стране шла гражданская война», — рассказал Путин.

Ранее Путин рассказал, что в 90-е иногда подрабатывал частным извозом.

«Иногда приходилось подрабатывать и извозом. Неприятно об этом говорить, но, к сожалению, и это тоже было», — рассказал Путин.

В своем интервью для журналиста Андрея Кондрашова в 2018 году российский президент рассказал, что когда ушел с работы из мэрии после проигрыша Анатолия Собчака выборов градоначальника, он готов был начать работать в такси.

«Неприятно об этом говорить». Кем Путин работал в 90-е

По словам Путина, хотя он никогда не хотел уезжать из Петербурга, благодарен, что его пригласили на работу и он смог обосноваться в Москве. Путин отметил, что когда его пригласили в администрацию президента, он не мог не принять это предложение — по его словам, какой-либо другой работы он тогда не смог бы найти.

Политика,Видео,Анатолий Собчак,Андрей Кондрашов,Владимир Путин,Администрация Президента РФ,
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