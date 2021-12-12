Путин: в 90-е в России шла гражданская война

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в 1990-е годы в России по сути шла гражданская война, сложная ситуация была в экономике и в вооруженных силах. Об этом он рассказал в фильме «Россия. Новейшая история» на канале «Россия 1».

«Ситуация была очень сложной, и это касалось внутреннего состояния всего государства, всех его составляющих. Это касалось экономики, это касалось правоохранительной сферы и вооруженных сил… Это касалось того, что, по сути, в стране шла гражданская война», — рассказал Путин.

Ранее Путин рассказал, что в 90-е иногда подрабатывал частным извозом.

«Иногда приходилось подрабатывать и извозом. Неприятно об этом говорить, но, к сожалению, и это тоже было», — рассказал Путин.

В своем интервью для журналиста Андрея Кондрашова в 2018 году российский президент рассказал, что когда ушел с работы из мэрии после проигрыша Анатолия Собчака выборов градоначальника, он готов был начать работать в такси.