Песков рассказал об угрозах США финансово изолировать Россию

Президент США Джо Байден в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным пригрозил России финансовой изоляцией в случае вторжения на Украину. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Да, действительно, Байден говорил о том, что если будет вот это эфемерное вторжение на Украину — видимо, американцы сами уже уверовали в то, что это не информационный вброс, а истинная правда — тогда Россия будет финансово изолирована и так далее и тому подобное», — сказал представитель Кремля.