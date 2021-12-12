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1 час назад

Путин заявил о большом желании увидеться с Байденом

Президент России Владимир Путин заявил американскому коллеге Джо Байдену, что очень бы хотел увидеться с ним лично. Свое желание Путин выразил, открывая встречу с ним по видеосвязи, прошедшую 7 декабря. Кадры были показаны в эфире телеканала «Россия», о них говорит ТАСС.

Путин заявил о большом желании увидеться с Байденом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Обязательно увидимся, мне бы этого очень хотелось», — сказал российский лидер в ответ на слова Байдена о том, что тот сожалеет, что не получилось увидеться на саммите G20 в Риме.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков добавил, что пока рано говорить о второй очной встрече лидеров двух стран. Представитель Кремля назвал это делом будущего.

Он также напомнил, что Путин и Байден договорились в ближайшее время назначить доверенных представителей, которые продолжат разговор о ситуации вокруг Украины. После их работы президенты могут переговорить еще раз, возможно, снова по видеосвязи. Песков заявил, что им «понравился этот формат».

Ранее пресс-секретарь российского президента сообщил, что Владимир Путин и Джо Байден 7 декабря обсуждали сложные темы, которые касались разногласий между двумя странами.

Политика,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Владимир Путин,ИТАР-ТАСС,
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