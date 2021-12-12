Путин заявил о большом желании увидеться с Байденом

Президент России Владимир Путин заявил американскому коллеге Джо Байдену, что очень бы хотел увидеться с ним лично. Свое желание Путин выразил, открывая встречу с ним по видеосвязи, прошедшую 7 декабря. Кадры были показаны в эфире телеканала «Россия», о них говорит ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Обязательно увидимся, мне бы этого очень хотелось», — сказал российский лидер в ответ на слова Байдена о том, что тот сожалеет, что не получилось увидеться на саммите G20 в Риме.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков добавил, что пока рано говорить о второй очной встрече лидеров двух стран. Представитель Кремля назвал это делом будущего.

Он также напомнил, что Путин и Байден договорились в ближайшее время назначить доверенных представителей, которые продолжат разговор о ситуации вокруг Украины. После их работы президенты могут переговорить еще раз, возможно, снова по видеосвязи. Песков заявил, что им «понравился этот формат».