Официальный представитель российского МИД Мария Захарова считает, что страны G7, призывающие Россию и Украину вернуться за стол переговоров, расписались в неспособности взять ответственность за собственные ошибки. Об этом она написала в своем канале в Telegram.

Захарова назвала пять политических ошибок, которые, по ее мнению, допустили страны G7. К ним она относит вмешательство во внутренние дела Украины; ручное управление процессами по смене власти, закончившееся антиконституционным переворотом; безоговорочную поддержку киевского режима, попирающую принцип уважения интересов меньшинства; нежелание работать с Киевом над выполнением положений минских соглашений и «переваливание ответственности на Россию за собственную халтуру».

Не Россию и Украину нужно сажать за стол переговоров. А Украину с Украиной

Мария Захарова, официальный представитель российского МИД

На встрече в Ливерпуле главы внешнеполитических ведомств стран G7 обсуждали угрозу российского вторжения в Украину, сообщает Reuters.