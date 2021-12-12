Песков раскрыл подробности разговора Путина с Байденом

В Кремле рассказали, в каком тоне прошел разговор президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена в ходе недавних переговоров. Об этом поведал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1»
«Президенты, естественно выказывают друг другу атрибутику общения, доброго общения», – сказал Песков.
По его словам, уважительный тон не означает, что оба лидера не отстаивают свои позиции. Они излагают мнения по конкретным вопросам прямо и не терпя разночтений.
Телевизионщики также продемонстрировали кадры подготовки к видеосаммиту лидеров.
Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры 7 декабря. В ходе переговоров президенты обсудили ситуацию на Украине, приближение НАТО к границам РФ, работу дипломатов, и киберпреступность.
Ранее в США заявили, что переговоры стали локальной победой российского лидера.