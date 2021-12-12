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43 минуты назад

Володин поздравил россиян с Днём Конституции

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поздравил россиян с Днём Конституции, отметив, что необходимо многое сделать, чтобы в полной мере реализовать нормы обновлённого Основного закона в интересах развития страны. Об этом сообщается в воскресенье на сайте палаты.

Володин поздравил россиян с Днем Конституции
Фото: © пресс-служба Госдумы© пресс-служба Госдумы

День Конституции отмечается в России ежегодно 12 декабря. В этот день в 1993 году за её принятие на референдуме проголосовали 32,9 миллиона избирателей (58,4 процента). Основной закон официально вступил в силу в день его опубликования - 25 декабря 1993 года.

В 2020 году прошло общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Изменения в Основной закон поддержали 77,92 процента проголосовавших, против них высказались 21,27 процента.

Как отметил Володин, в прошлом году россияне проголосовали за дальнейшее укрепление суверенитета России, более высокие стандарты в медицине и социальной сфере, за защиту традиционных ценностей и исторической памяти.

«Необходимо многое сделать, чтобы в полной мере реализовать нормы обновлённой Конституции в интересах развития России и повышения благосостояния людей», — заявил спикер Госдумы.

Политика,Вячеслав Володин,Госдума,
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