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1 час назад

Матвиенко: поправки в конституцию дали больше возможностей для борьбы с новыми вызовами

Внесенные в 2020 году поправки в Конституцию РФ расширили возможности для противодействия имеющимся вызовам и сохранения традиционных семейных ценностей. Об этом говорится в обращении председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко к россиянам по случаю Дня российской конституции, который отмечается 12 декабря.

Матвиенко объяснила необходимость внесения поправок в Конституцию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Поправки 2020 года, внесенные в основополагающий закон, отразили требования меняющегося мира и современные реалии. Документ получил новое содержание, расширил спектр возможностей для противодействия имеющимся вызовам, сохранения исторической правды, традиционных семейных ценностей, уникального культурного наследия", - сказала спикер Совфеда.

Она выразила уверенность в том, что и в дальнейшем "совместная созидательная работа россиян позволит противостоять любым вызовам времени в построении сильной и процветающей России".

12 декабря - День Конституции РФ

По словам Матвиенко, принятая 12 декабря 1993 года конституция обеспечила территориальную целостность российского государства, стала прочным фундаментом для формирования его новой политической, экономической, социальной и правовой системы.

"За десятилетия прошло множество знаковых событий и важных для нашего общества процессов. Cтрана последовательно двигалась по пути демократического развития, укрепляла оборонную мощь, отстаивала свои интересы на международной арене", - подчеркнула председатель верхней палаты парламента.

Политика,Валентина Матвиенко,Совет Федерации,
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