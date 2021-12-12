Матвиенко объяснила необходимость внесения поправок в Конституцию

Внесенные в 2020 году поправки в Конституцию РФ расширили возможности для противодействия имеющимся вызовам и сохранения традиционных семейных ценностей. Об этом говорится в обращении председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко к россиянам по случаю Дня российской конституции, который отмечается 12 декабря.

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"Поправки 2020 года, внесенные в основополагающий закон, отразили требования меняющегося мира и современные реалии. Документ получил новое содержание, расширил спектр возможностей для противодействия имеющимся вызовам, сохранения исторической правды, традиционных семейных ценностей, уникального культурного наследия", - сказала спикер Совфеда.

Она выразила уверенность в том, что и в дальнейшем "совместная созидательная работа россиян позволит противостоять любым вызовам времени в построении сильной и процветающей России".

По словам Матвиенко, принятая 12 декабря 1993 года конституция обеспечила территориальную целостность российского государства, стала прочным фундаментом для формирования его новой политической, экономической, социальной и правовой системы.